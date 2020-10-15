В Украину идет настоящая осень – похолодает и пойдут дожди

В ближайшие сутки, 16 октября, на территорию западных и северных областей Украины начнет поступать более влажный и прохладный воздух, на остальной территории сохранится теплая и сухая погода, сообщает в четверг Укргидрометцентр.
В пятницу в западных и северных областях временами дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер в западных и северных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории юго-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в северных областях ночью 7-12°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 19-24°.
В Киеве — небольшой дождь (ночью местами). Температура ночью 10-12°, днем 13-15°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 октября самая высокая температура днем была 23,4 в 2018г., самая низкая ночью −4,9 в 1976г.
17 октября ночью на Правобережье, днём в Украине, кроме востока, временами дожди, в Карпатах мокрый снег, в северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях значительные дожди; температура воздуха в западных и северных областях ночью 4-9°, днём 8-13° (в Карпатах в течение суток 0-5° тепла); на остальной территории ночью 9-14°, днём 15-20°, на юго-востоке до 24°.
Ветер северо-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, днём в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 17 октября ночью умеренный, днем значительный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, вдень 10-12°.
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