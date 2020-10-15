Студенты в США намеренно заражаются коронавирусом ради заработка

Частный религиозный Университет Бригама Янга в штате Айдахо заподозрил своих студентов в попытках намеренно заразиться коронавирусом, чтобы потом заработать на сдаче плазмы крови, содержащей антитела. Об этом сообщает в среду телеканал CBS.

«Университет Бригама Янга глубоко обеспокоен данными о том, что отдельные лица намеренно пытались заразить себя самих и других коронавирусом в надежде заболеть и затем получить деньги за плазму крови, которая содержит антитела», — говорится в заявлении учебного заведения. Университет пригрозил отстранить от занятий и даже отчислить всех студентов, которые пытались специально заразиться.

Как отмечает телеканал, рядом с кампусом расположен центр приема плазмы, который предлагает добровольцам $100 за сдачу крови. При этом сдавать ее можно несколько раз подряд, пока в ней остаются антитела. Еще один аналогичный центр в том же районе предлагает сразу $200 за одно посещение.

Университет Бригама Янга является одним из крупнейших в США частных религиозных учебных заведений. Он был основан членами движения Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) в 1875 году. Сейчас в нем обучается более 33 тыс. студентов.

Ранее экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов выдало Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.