В США посчитали риск заразиться COVID-19 в самолете

Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, даже если салон заполнен пассажирами, следует из данных совместного исследования Министерства обороны США и авиакомпании United Airlines.
Согласно исследованию, если пассажир находится в маске, в среднем лишь 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания человека являются заразными, даже когда все кресла заняты. Военные совместно с United Airlines более чем за полгода провели 300 тестов с манекеном, сообщает ABC News со ссылкой на исследование.
Манекен снабдили генератором аэрозолей, который позволял воспроизводить кашель. Во время каждого теста высвобождались 180 млн частиц, что эквивалентно количеству, которое образовалось бы, в случае если в салоне находились бы тысячи кашляющих. Специалисты проследили, как частицы перемещаются по салону. Тесты проводились как с маской, так и без нее.
Результаты эксперимента показали, что около 99,99% частиц были отфильтрованы в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха и системе фильтрации в самолете.
Согласно исследованию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которое приводит телеканал, риск заражения COVID-19 в самолете такой же, что и риск удара молнии. По данным IATA, среди 1,2 млрд пассажиров выявлено только 44 случая потенциальной передачи инфекции в полете. При этом большинство из них произошли в первые дни пандемии, когда ношение масок не было обязательным.
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