Коллективный иммунитет от COVID может сформироваться в мире к концу 2021 года

Коллективный иммунитет против COVID-19 может начать формироваться в мире только к концу 2021 года. К такому выводу пришли аналитики Citi Research, передает CNBC.

Исследование экспертов учитывало сообщения ведущих фармацевтических компаний, которые разрабатывают вакцины против коронавируса, а также их отчеты о результатах финальных стадий испытаний.

В это число вошли препараты, которые сейчас исследуют компании Pfizer и BioNTech, еще одна совместная разработка — AstraZeneca и Оксфордского университета, а также Moderna. Эксперты Citi Research предположили, что эти три вакцины получат разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в ближайшие два месяца. Потом будет запущен процесс производства и распространения препаратов.

По оценкам аналитиков, вакцинация от COVID-19 позволит обеспечить рост мирового ВВП на 0,7 п.п. в 2021 году и на 3 п.п. в 2022 году, когда экономическая активность вернется к своему нормальному уровню.

Эксперты пришли к выводу, что развитые рынки обеспечили 85% предварительных заказов на вакцины. США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия и страны ЕС заказали поставки препарата, превышающие нужды их населения. Это значит, что массовое распространение вакцин начнется там во втором или третьем квартале, а коллективный иммунитет может быть сформирован в последние три месяца 2021 года. Соответственно, экономика в развитых государствах начнет испытывать положительные изменения раньше, чем в развивающихся. Вакцинация же в странах с развивающейся экономикой может начаться в 2022 году или позже, прогнозируют в Citi Research.