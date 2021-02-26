Ученые выяснили, как именно спорт укрепляет кости и иммунитет

Ученые Научно-исследовательского института, который расположен в детском медицинском центре Юты (США)выяснили, как именно занятия спортом влияют на иммунитет человека и помогают укрепить кости. Соответствующая научная статья опубликована в журнале Nature.
Биологи изучили производящие остеолектин подмножественные клетки рецептора лептина+.
В результате работы выяснилось, что эти клетки расположены только около артериолярных кровеносных сосудов костного мозга. Они осуществляют поддержание близлежащих лимфоидных предшественников. Это взаимодействие синтезирует фактор стволовых клеток. Однако с возрастом у человека их рост уменьшается. В дальнейшем исследование проводилось на лабораторных мышах.
В работе с животными в клетки грызунов поставили беговые колеса: мыши смогли постоянно тренироваться. Во время физической нагрузки кости подопытных постоянно укреплялись, а число остеолектин-положительных клеток и лимфоидных предшественников вокруг артериол — росло.
«Нам удалось найти механизм, который рассказывает о влиянии физических упражнений на прочность костей и иммунитета», — пишет ученый группы Шон Моррисон.
На основании этой работы эксперты смогли сделать вывод, что регенерация ниши в костном мозге происходит за счет механической стимуляции, в частности — за счет занятий спортом.
Отмечается, что силы, которые появляются при занятии спортом, передаются в костный мозг по артериолярным сосудам. Именно это, отмечается в статье, приводит к обновлению костеобразующей клетки, тем самым укрепляет кости и иммунитет.
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