Рада завтра послушает президента и займется коронавирусом

Верховная Рада на заседании во вторник, 20 октября, заслушает послание от президента Владимира Зеленского, информацию министра здравоохранения Максима Степанова, а также рассмотрит проект постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни.
Ооб этом на заседании Согласительного совета 19 октября рассказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Мы не можем проводить час вопросов к правительству, но можем заслушать информацию. Есть предложение провести все-таки заслушивание информации — завтра пригласить министра здравоохранения — в том же графике, в котором вы привыкли работать во время часа вопросов к правительству: 20 минут на выступление представителя правительства и после этого вопрос от депутатских фракций и групп до 21 минуты — минута на вопрос и 2 минуты на ответы — о текущем состоянии и готовности борьбы с коронавирусом в Украине», — подчеркнул Разумков.
Спикер также напомнил, что во вторник запланировано выступление президента с посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, которое состоится после выступлений депутатских фракций и групп, в 10:30.
Кроме того, по просьбе нескольких депутатских фракций и групп, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости COVID-19 парламент 20 октября рассмотрит проект постановления 4228 «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».
«Исходя из вышесказанного, я предлагаю следующий порядок работы завтра: в 10:00 мы начинаем наше пленарное заседание, с 10 до 10:30 у нас выступления депутатских фракций и групп, так, как предусмотрено на пленарном заседании во вторник. После этого — обращение президента Украины, я так понимаю, что где-то до часа оно планируется, после этого — вышеупомянутое постановление 4228», — сказал Разумков.
Ранее председатель ВР отметил, что Верховная Рада 20 октября не сможет рассмотреть в первом чтении проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», но сможет вернуться к этому вопросу с 3 ноября.
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