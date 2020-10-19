В ЕС за полгода 140 раз напали на вышки мобильной связи из-за боязни 5G

Порядка 140 нападений на вышки мобильной связи, а также прочих актов вандализма и порчи имущества операторов телекоммуникационных систем произошли в странах ЕС за первые 6 месяцев этого года. Такие данные приводятся в совместном письме в Еврокомиссию 15 государств ЕС, потребовавших от Брюсселя принятия целенаправленных мер по борьбе с дезинформацией относительно развертывания систем интернета 5G, передает в понедельник брюссельский портал EURACTIV.
Подготовленное Польшей письмо подписали Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Они обратились к замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, еврокомиссару по ценностям и транспарентности Вере Юровой и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону с призывом предпринять активные действия для борьбы с распространением конспирологических теорий о связи пандемии коронавируса с планами повсеместного внедрения широкополосного интернета нового поколения 5G. Именно с распространением этой информации авторы письма связывают подавляющее число нападений на мобильные ретрансляторы в странах Европы.
Еврокомиссия в своих регулярных отчетах о борьбе с фейковой информацией постоянно упоминает многочисленные материалы в соцсетях, тиражирующие идеи, что пандемия коронавируса и распространение систем 5G связаны с планами неких тайных сил (мирового правительства, конгломерата ведущих транснациональных корпораций, тайных обществ, растущих из эпох Средневековья или Возрождения — тамплиеров или иллюминатов, — либо же всех вышеперечисленных вместе) чипировать (или иным способом видоизменить и подчинить) все население Земли.
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