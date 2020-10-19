«Укрзализныця» выступает против введения ограничений на пассажирские перевозки

АО «Укрзализныця» считает нецелесообразным ограничивать работу железнодорожного пассажирского транспорта в период карантина.
«С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла. Мы максимально заботимся о безопасности своих пассажиров и сотрудников за счет соблюдения масочного режима», — сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» руководитель филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныци» Александр Перцовский.
Он подчеркнул, что компания не видит никакой целесообразности во введении ограничений на работу пассажирского ж/д транспорта и будет отстаивать эту точку зрения на всех доступных ей площадках.
«С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. В сравнении с альтернативой — бесконтрольными маршрутками — ж/д транспорт наиболее контролируемый», — подчеркнул Перцовский.
Он также отметил, что только в организации пасперевозок дальнего сообщения задействовано около 25 тыс. сотрудников «Укрзализныци», при этом в случае отмены рейсов 70% затрат все равно остаются «на плечах» компании.
«Но я хочу подчеркнуть, что „Укрзализныця“ полностью законопослушная компания, и мы будем соблюдать все соответствующие решения правительства и региональных эпидкомиссий», — заявил он.
Как сообщалось, ранее в связи с распространением коронавируса АО «Укрзализныця» по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 19 октября прекратила продажу билетов на железнодорожных станциях «Ивано-Франковск», «Дубно», «Здолбунов», «Тернополь», «Хмельницкий», «Славута-1», «Волочиск», «Дунаевцы», «Им. Т.Шевченко».
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