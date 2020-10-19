В McKinsey считают женщин более приспособленными к работе будущего

Из-за высокой потребности в эмоциональном интеллекте и креативных навыках наиболее приспособленными к работе будущего являются женщины. Об этом в ходе выступления на форуме «Открытые инновации» заявил директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, передает РБК.

«Скорее всего, это будут женщины, а не мужчины, которые будут более адаптивны. И, скорее всего, это будут люди с более высоким образовательным цензом, особенно с образованием не в формате университетов», — сказал он.

Ветцель пояснил, что в скором времени искусственный интеллект сможет выполнять большую часть работы по обработке и сбору данных, а также частично координировать процессы. В таких условиях среди человеческих навыков будут наиболее востребованы креативность и нестандартные подходы к решению различных вопросов.