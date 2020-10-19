Нацбанк не прошлой неделе почти не продавал валюту на межбанке

Нацбанк на межбанковском рынке 12-16 октября продал всего 1 млн долларов.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.
Отмечается, что всю сумму НБУ продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время центробанк пятую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.
Всего с начала года Нацбанк купил валюты на межбанке на 4,509 млрд долларов и продал на 3,584 млрд долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила 925,3 млн долларов.
Напомним, интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов. 28 сентября — 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов. 21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.
В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
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