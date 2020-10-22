Представители США и Венесуэлы тайно обсуждали возможность отставки Мадуро

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл провел секретную встречу с бывшим министром связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригесом, на которой якобы могла обсуждаться возможность добровольного ухода со своего поста президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Как утверждает в среду агентство деловых новостей Bloomberg, их переговоры не увенчались успехом.

По сведениям четырех источников агентства, встреча Гренелла и Родригеса состоялась в сентябре в Мехико. Источники Bloomberg не приводят достоверных сведений относительно того, выражал ли Родригес, входящий в число приближенных к Мадуро лиц, готовность всерьез обсуждать перспективу добровольной отставки президента Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.