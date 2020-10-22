Адвокат Трампа появится в скандальном эпизоде нового фильма о «Борате»

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани назвал «полностью сфабрикованным» отрывок из нового фильма о Борате, на котором он якобы со спущенной рубашкой засовывает руки в брюки.

«Видео Бората полностью сфабриковано. Я заправлял рубашку после снятия записывающего оборудования. Если Саша Барон Коэн имеет в виду иное, то он хладнокровный лжец»- написал Джулиани в Twitter.

По его словам, как только он понял, что это была подстава, позвонил в полицию.

Джулиани считает, что это попытка помешать его «безжалостному разоблачению преступности и разврата Джо Байдена и всей его семьи».

Адвокат Трампа имел в виду эпизод из фильма с участием комика Саши Барона Коэна в главной роли, в котором у него берет интервью актриса, изображающая из себя тележурналиста. Актриса играет дочь Бората.

Фильм, должен выйти в прокат 23 октября, является продолжением картины 2006 года «Борат».

В сцене с Джулиани в гостиничном номере у него берут интервью о реакции администрации Трампа на вспышку коронавируса. Затем молодая актриса приглашает 76-летнего Джулиани присоединиться к ней, чтобы выпить. После того, как его микрофон отключен, он ложится на кровать и, кажется, засовывает руки в брюки.

Ни Барон Коэн, ни его представители пока не сделали публичных комментариев относительно последних твитов Джулиани.