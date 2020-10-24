Президент Польши заразился коронавирусом

Польский лидер Анджей Дуда заразился коронавирусом нового типа. Сообщение об этом разместил в субботу на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский.

«Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он.

С 11 по 13 октября Дуда находился в Украине. В частности, он встречался с президентом Владимиром Зеленским.