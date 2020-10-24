В РФ за сутки умерли почти 300 пациентов с коронавирусом

В России за сутки подтверждены 296 смертей людей с COVID-19, за все время — 25 821, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 296 летальных случаев... За весь период по России умерло 25 821 человек», — говорится в сообщении.

В частности, 63 смерти подтверждены в Москве, 37 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Ростовской области.

При этом число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 521, до 1 497 167.