Ученые рассказали, чем вторая волна COVID-19 отличается от первой

Во вторую волну COVID-19 пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Выводы специалистов основываются на данных о 76700 жителях, находившихся в больницах по всей стране.
Так, в период до первого августа, с момента появления выраженных симптомов коронавируса до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней. Сейчас этот период сократился до одной недели.
По мнению ученых, негативная динамика может объясняться тем, что лечение COVID-19 усовершенствовалось с начала пандемии. Таким образом, сейчас врачам удается спасти большее количество зараженных, а умирают преимущественно пациенты с самым слабым здоровьем.
Эксперты также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать. В докладе отмечается, что возможные мутации не будут оказывать влияния на тяжесть течения болезни, но могут увеличить способность вируса распространяться.
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