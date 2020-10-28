В Борисполе из-за смерти кандидата в мэры Федорчука проведут второй тур

В связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут второй тур выборов. В нем примут участие кандидаты, занявшие второе и третье места, заявила руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в комментарии РБК-Украина.

«В случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим, поэтому там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч, поэтому будет повторное голосование, будет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие второе и третье места», — сказала Айвазовская.

Напомним, городской глава Борисполя (Киевская область) Анатолий Федорчук умер от коронавируса в среду, 28 октября в возрасте 60 лет. Должность мэра Борисполя он занимал с 2006 года. По результатам подсчета голосов Федорчук побеждал на выборах городского главы Борисполя.