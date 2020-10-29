США продадут Эмиратам 50 истребителей F-35

Госдепартамент США в четверг уведомил Конгресс, что поддерживает продажу 50 истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, стоимость сделки составит $10,4 млрд.

Против поставок F-35 ранее решительно возражал Израиль, который подчеркивал, что это не предусматривается соглашением о нормализации отношений. 23 октября премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц решили снять возражения против продажи Вашингтоном «определенных оружейных систем» ОАЭ.

Вашингтон после войны Судного дня в октябре 1967 года обязался обеспечивать Израилю сохранение военно-технического превосходства в регионе.

В начале этого года ОАЭ согласились нормализовать отношения с Израилем в рамках соглашения, которое США и Израиль приветствовали как исторический прорыв в ближневосточной дипломатии.

F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие.