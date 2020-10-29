Зеленский пообещал, что система электронного декларирования будет работать

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников в ближайшее время.

«Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения: система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как беотлагательные», — сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны в четверг.

Президент считает, что ряд лиц предпринимает целенаправленные действия на подрыв общественного договора и на создание угрозы национальной безопасности страны.

«Мы должны срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения КС по представлению группы народных депутатов относительно отдельных положений закона о противодействия коррупции и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Дело только в этом решении, но и в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства», — сказал Зеленский.

«Мы должны ни допустить, чтобы эту проблему начала решать улица на свое усмотрение, ни того, чтобы это или какое-либо иное решение Конституционного суда было использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом», — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Это было сделано чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. Об этом сообщил судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко.

По словам Слиденко, КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

При этом, как отметил судья, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.