Кабмин исключил три компании из списка объектов большой приватизации

Кабмин исключил из списка объектов большой приватизации три госкомпании: «Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины», «Артемсоль» и «Хлеб Украины».

Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 октября.

Обновленный перечень объектов большой приватизации опубликовали на сайте Верховной Рады. Среди объектов, в частности — Центрэнерго, Одесский припортовый завод и АО «Объединенная горно-химическая компания».

Отметим. что в Украине действует мораторий на продажу объектов большой приватизации на период карантина.

2 сентября Рада приняла закон, который разрешает подготовку к продаже объектов большой приватизации, но запрещает проведение аукционов по их продаже.