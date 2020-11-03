В Евросоюзе призвали Верховную раду найти «разумное решение» по КСУ

Европейский союз обеспокоен решениями Конституционного суда Украины. В ЕС призвали Верховную раду найти разумное решение для выхода из сложившейся ситуации вокруг КСУ.
Об этом в Twitter заявил представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.
В Евросоюзе поддерживают обещание президента Владимира Зеленского провести основательную судебную реформу.
«Основные моменты: обеспокоены ситуацией после решения Конституционного суда. Призываем все партии, в частности Верховную раду, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином», — написал Маасикас.
Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.
Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности. Он внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.
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