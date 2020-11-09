Трамп может снова баллотироваться в президенты в 2024 году

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, когда в стране пройдут очередные президентские выборы. Об этом сообщил в понедельник информационный портал «Axios» со ссылкой на источники в окружении республиканца.
По их данным, Трамп говорил, что рассматривает такую возможность, своим советникам. Как считают авторы публикации издания, это «наиболее убедительное свидетельство» того, что президент понимает, что проиграл выборы кандидату от демократов Джозефу Байдену.
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