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Армянские партии требуют отставки премьера из-за неудач в Карабахе

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Армянские партии требуют отставки премьера из-за неудач в Карабахе

17 партий Армении потребовали в открытом обращении отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за «неспособности власти противостоять внутренним и внешним вызовам» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Открытое обращение опубликовало издание Politik.

«В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность, неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам», — говорится в обращении. Авторы заявляют о «банкротстве нынешней власти», объясняя это, в том числе, территориальными и человеческими потерями в Нагорном Карабахе.

Партии заявили, что ответственность за это лежит на властях, «которые не избавились от своего комплекса непогрешимости» и таким образом, лишены «политических и моральных оснований» для представления армянского народа.

Кроме добровольной отставки Пашиняна, партии потребовали срочное создание нового исполнительного органа, который сможет решать военно-политические проблемы.

В последние два дня ситуация в регионе обострилась из-за наступления азербайджанских сил на стратегически важный город Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе. В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Шуши перешел под контроль его сил.

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Это заявление опровергли в Армении, сказав, что армянские силы отбивают атаки азербайджанских.

В понедельник о потере контроля над Шуши сообщил уже пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян. По его словам, армия Азербайджана находится на подступах к столице Степанакерту и городу «угрожает опасность». После этого Пашинян снова заявил, что бои за Шуши продолжаются.

Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян
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