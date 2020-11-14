Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу на 86-м году жизни. Об этом сообщил СМИ его официальный представитель и друг Артур Согомонян.
Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.
12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.
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