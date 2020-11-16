В секретариате Кабмина COVID-19 переболели уже почти все сотрудники

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявляет, что в его службе COVID-19 не переболело лишь двое сотрудников.
«У меня в службе не переболело еще только двое», — сказал Немчинов в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
В частности, коронавирус в секретариате правительства выявили уже у более 20 человек.
Как сообщалось, на данный момент в Кабмине COVID-19 болеют вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а министр обороны Андрей Таран и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев уже переболели коронавирусом.
10 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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