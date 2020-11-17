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Посол США считает, что Украину не пускают в НАТО российская агрессия и коррупция

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Посол США считает, что Украину не пускают в НАТО российская агрессия и коррупция

Перед Украиной на пути к Североатлантическому альянсу стоят два вызова: российская агрессия и коррупция в стране, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин во время форума «Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс» во вторник.

«Господин Зеленский пришел к власти с тем, что он будет бороться против коррупции, обещал, что правительство Украины будет работать лучше и среднестатистические украинцы будут видеть эти результаты. Он определенного успеха достиг, но когда есть реформа, но нет верховенства права — это значительный откат назад. Олигархи подкупают судей и система и в дальнейшем работает в их пользу, »- отметила Квин, которую цитирует ZN.ua

По ее словам, если Украина сможет завершить судебную реформу, то станет на уровень европейских стран.

«Мы также видим, что со стороны союзников России в Украине есть попытки подорвать европейский нарратив с заявлениями о якобы внешнем вмешательстве в украинские дела. Этот нарратив является ложным, так как он переворачивает все с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину», — добавила дипломат.

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Ранее посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас призвал Украину продолжить внедрение оборонных реформ, особенно тех, которые способствуют системным изменениям для вступления в НАТО.

Он порекомендовал системе обороны переформировать систему кадрового обеспечения. По мнению посла, самым ключом к успеху является иметь «правильных» людей на своем месте.

НАТО, Кристина Квин
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