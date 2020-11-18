Большая часть украинских домохозяйств не платит за газ

Количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, в октябре текущего года увеличилось до 60% по сравнению с предыдущими периодами, сообщили в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющей 30 поставщиков природного газа.
«Учитывая, что в течение лета — начала осени потребители постепенно погашали долги, накопленные за предыдущий отопительный сезон, а сентябрь отличался низким потреблением, то ситуация с долгами выглядела более оптимистично. Сейчас же, по итогам октября, ситуация с оплатой ресурса стремительно ухудшается: по обобщенным данным членов ассоциации, количество домохозяйств-должников увеличилось до 60%», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» первый заместитель главы правления ассоциации Евгений Нацвин-Степанов в среду.
По его словам, причиной снижения уровня расчетов является, в частности, запрет на отключение должников и на начисление им пеней и штрафов по причине карантина.
Пи этом в АПЭ обратили внимание, что доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.
По его словам наиболее критическая ситуация с задолженностью — в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях: долги жителей каждого из этих регионов превышают 2 млрд грн. Лучше всего бытовые потребители платят за газ в Ривненской, Кировоградской и Черкасской областях.
В АПЭ выразили опасение, что в случае непогашения украинцами долгов за газ и ЖКУ страну в разгар отопительный периода может ожидать коллапс коммунальной системы.
Помимо этого, систематические неплатежи ведут к накоплению долгов, которые затем потребителям будет еще сложнее погасить, отметили в АПЭ.
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