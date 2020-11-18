Коронавирус уже забрал жизни более 1000 киевлян

В столице за минувшие сутки выявили 1213 новых случаев заболевания COVID-19, 23 больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве — 1213 больных. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 53 855», — сообщил Кличко во время онлайн-брифинга в среду.
Так, среди заболевших: 673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 51 девочка от 25 дней до 17 лет; также 451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет и 38 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.
«В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 94 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 430 человек», — отметил Кличко.
Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.
«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 169, Подольском — 160, Деснянском районе — 137 случаев», — рассказал мэр.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 096 человек, умерли 256 пациентов — наибольшее количество с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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