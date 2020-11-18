Степанов жалуется, что в 2021 году на медицину выделяют слишком мало денег

В Государственном бюджете на 2021 год, принятый в первом чтении, недостаточно средств предусмотрено на финансирование медицины, в частности, на повышение зарплаты врачам.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду 18 ноября.

«Мы готовы отчитаться за каждую гривну, которую мы привлекаем. Сейчас идет бюджетный процесс. Тех средств, которые заложены в первом чтении на медицину, исходя из наших расчетов, их недостаточно. Мы надеемся, что наши народные депутаты при рассмотрении бюджета во втором чтении внесут соответствующие поправки, которые позволят профинансировать медицину на том уровне, на котором она нуждается. Это наша жизненная необходимость. Мы уже в этом году увидели, что такое недофинансирование медицины », - говорит министр.

Степанов надеется, что в следующем году зарплата врачей может составлять не менее 22-25 тысяч гривен «для врача, который начинает свой путь в больнице после интернатуры».

Напомним, 5 ноября Верховная Рада проголосовала за проект Госбюджета на 2021 в первом чтении. В документе на сферу здравоохранения предполагается 156,1 млрд. грн. Всего в 2021 году правительство планирует потратить на сферу здравоохранения 4,2% ВВП.

В то же время, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в бюджетном запросе Минздрава на следующий год речь шла о 296 млрд гривен.