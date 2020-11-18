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Власти США разрешили возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX

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Власти США разрешили возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом со ссылкой на заявление главы ФАУ Стивена Диксона, сообщило в среду агентство Reuters.

В беседе с агентством Диксон выразил «100-процентную уверенность» в безопасности Boeing 737 MAX, но отметил, что изготовителям самолета еще есть, над чем поработать для дальнейшего совершенствования системы безопасности лайнера.

«Мы сделали все возможное для обеспечения гарантии того, чтобы аварий с этим самолетом больше не было, устранили причины, вызвавшие эти инциденты», — приводит агентство слова Диксона, подписавшего распоряжение о возобновлении полетов Boeing 737 MAX.

Ранее сообщалось, что регулятор снимет ограничение после того, как будут внесены изменения в программы подготовки пилотов для этих лайнеров и будет проведена дополнительная техническая проверка этих самолетов.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

США, Boeing 737 MAX
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