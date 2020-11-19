В Киеве за сутки более ста человек попали в больницы с COVID-19

107 из 1047 жителей Киева, у которых за минувшие диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Заболели: 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет; 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет; 33 девочки от одного месяца до 16 лет, 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели также 50 медиков... Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе — 294, Деснянском — 188, Соломенском — 166 случаев», — написал Кличко в своем Телеграм-канале в четверг.
Он также сообщил, что умерли за минувшие сутки 34 человека, у которых был диагностирован COVID-19, а всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1047 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 459 человек, всего же коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.
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