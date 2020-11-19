Власти пока не планируют закрывать на карантин школы и садики

В данный момент менять формат обучения в школах и детсадах в Украине не планируют. По данным Министерства здравоохранения, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий.
«По мнению ВОЗ, власти должны разрешать традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только в критической ситуации. По данным Минздрава, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Поэтому пока дети учатся, и изменений не планируется », - отметил Радуцкий.
Ранее в Минздраве сообщали, что с сентября COVID-19 заболели 5215 учеников — это 0,9% всех учеников, а также 10552 учителя.
Напомним, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивной и специализированной художественного образования запрещено в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
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