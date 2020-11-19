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Реформой СБУ занимается сын экс-нардепа-«регионала» и бывшая работница поликлиники, - СМИ

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Реформой СБУ занимается сын экс-нардепа-«регионала» и бывшая работница поликлиники, - СМИ

Биографии персонажей, занимающихся реформированием Службы безопасности Украины, вызывают серьезные вопросы в их компетентности и беспристрастности.

Об этом пишет сайт Lenta.UA.

Журналисты отмечают, что несмотря на то, что согласно процедуре, изменение законодательных норм по деятельности СБУ реализуется через службу президентом, в Верховной Раде создали рабочую группу, которая занимается подготовкой собственного закона весьма сомнительного качества.

В статье обращают внимание на то, что депутаты хотят запретить СБУ проводить какие-либо досудебные расследования в уголовном производстве с 1 января 2024 года. Также службу хотят сократить почти вдвое. «Возникают серьезные вопросы к „реформаторам“, которые не реформируют, а разваливают Службу», — отмечают журналисты.

«Сложно было не обратить внимание на непрофессионализм депутатов, которые занялись реформой СБУ — между прочим, одной из наиболее ключевых, поскольку напрямую касается национальной безопасности нашей страны. Возглавила эту группу нардеп от „Слуги народа“ Марьяна Безуглая, которая в прошлом году победила на мажоритарном округе № 217 (столичная Оболонь). А до этого занималась чем угодно, кроме вопросов работы спецслужб», — говорится в материале.

До своего депутатства Безуглая занималась медициной. «Работала в поликлинике. Оказалась в системе Минобороны, где занималась реформированием системы медобеспечения армии. Как утверждают сотрудники Вооруженных сил, бурная деятельность госпожи Безуглой успехом так и не увенчалась. Как, впрочем, и любое ее другое начинание», — пишут в статье.

По словам журналистам, с ее участием на парламентских выборах 2019 года связан скандал, касающийся подкупа избирателей — людям предлагали по 50 гривен.

«Но Безуглой все простили. Тем более, что, как оказалось, за ней стоял весьма серьезный патрон. Дело в том, что главным координатором деятельности Безуглой, по информации нашего издания, является скандальный нардеп-«слуга» Андрей Холодов, который, как известно, является кумом Виктора Медведчука, чего особо не скрывает. Безуглу неоднократно наблюдали в офисе крупнейшего владельца МАФов в Киеве, а некоторые представители окружения нардепши называют ее «секретаршей Холодова», — говорится в статье.

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Консультантом у Безуглой является Иван Ступак — сын офицера КГБ и СБУ Ивана Ступака-старшего. Последний во времена Януковича был народным депутатом от Партии регионов, а до этого возглавлял милицию Днепропетровской области.

«Ступак-младший очутился возле Безуглой, где консультирует ее, как правильно реформировать СБУ. В результате, появились идеи сократить вдвое штат, а также лишить службу права на досудебное расследование. Стоит также упомянуть об идее вывести СБУ из-под контроля со стороны президента. Безуглой и Ступаком предлагается, чтобы сроки полномочий председателя СБУ не совпадали со сроками каденции главы государства, который, как известно, единолично принимает решение о назначении руководителя спецслужбы. Таким образом, если данные изменения в законодательства все-таки буду приняты, мы получим абсолютную разбалансировку властной вертикали. Кому это может быть выгодно? Догадаться не так уж и сложно...», — отмечают журналисты.

СБУ, Марьяна Безуглая, Иван Ступак
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