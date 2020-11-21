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Трамп обвинил разработчиков вакцин в заговоре против него

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Трамп обвинил разработчиков вакцин в заговоре против него

Разработчики вакцин от коронавируса специально затянули с объявлением об успешных испытаниях препаратов, чтобы повлиять на итоги выборов президента США. Об этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, трансляция мероприятия велась в Twitter администрации президента.

«Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании... Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас», — заявил Трамп.

В частности, президент полагает, что компания Pfizer намеренно не сообщила об успешных испытаниях своей вакцины до выборов, так как это могло увеличить его шансы на победу.

«Pfizer и другие даже решили не проводить оценку результатов испытания своих вакцин, то есть не говорить, что у них есть вакцина, дожидаясь того момента, когда пройдут выборы», — заявил Трамп. По его мнению, причина была в том, что фармацевтические компании не устраивает его политика снижения цен на лекарства.

Трамп допустил, что если об успешных испытаниях вакцин от COVID-19 объявили бы раньше, это могло бы повлиять на результаты выборов и дать ему дополнительные голоса.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже сообщили о том, что необходимые 270 голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Сам он также заявил о своей победе, однако Трамп с этим не согласился. Он неоднократно говорил о фальсификациях на выборах, а его штаб подал судебные иски по пересчету голосов в ряде ключевых штатов.

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Американские компании Pfizer и Moderna, разрабатывающие вакцины от коронавируса, объявили о высокой эффективности своих препаратов после выборов президента США. 9 ноября Pfizer сообщила, что эффективность ее вакцины составила 90%, и позже подняла свою оценку до 95%. Компания уже подала заявку на регистрацию препарата в США. 16 ноября о эффективности ее вакцины около 94,5% заявила и Moderna.

Дональд Трамп, вакцина, выборы в США
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