Данилец: Медведчук решил вопросы и по вакцине, и по снятию санкций, и по обмену пленными

Украину можно назвать «независимой» страной, поскольку от нее ничего не зависит. Так в эфире «112 Украина» прокомментировал нежелание украинской власти договариваться о поставках в страну российской вакцины от COVID-19 народный артист Украины Владимир Моисеенко, добавив, что власть действует так, ориентируясь на реакцию со стороны США.

«Все это — отношение к своему народу. До апреля (2021 года. — Ред.) мы будем ждать американскую вакцину. Есть уже вакцина, которую можно употреблять, она работает, она действенна, а мы будем ждать только ту вакцину, о которой нам скажут. Второй вопрос — сколько будет стоить американская вакцина», — сказал он.

Подключившийся к беседе коллега Моисеенко, народный артист Украины Владимир Данилец добавил, что причина подобного наплевательского отношения к здоровью и жизни украинцев в данном вопросе — профессиональная непригодность действующего правительства.

«Один человек, Виктор Медведчук, поехал и решил сколько вопросов. И по вакцине, и по тому, чтобы сняли санкции (санкции РФ с ряда украинских предприятий. — Ред.), по обмену пленными... Никто ведь не рассказывает, что это Медведчук делает, это именно его работа. Один человек заменяет целое правительство. Вот профи, вот человек на своем месте, вот человек, который заботится о своем народе. Он хочет этого, и он это делает. А если ребята (нынешняя власть. — Ред.) не хотят, то они не делают. Они нам рассказывают сказочки», — озвучил свое мнение Данилец.

Моисеенко при этом уточнил, что, возможно, власть и хочет решить эти вопросы, но не получает на это соответствующих команд извне, намекнув таким образом, что Украина находится под внешним управлением, о чем неоднократно говорил лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что чем больше украинская власть прислушивается к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств.

Также политик говорил о том, что власти необходимо сосредоточиться на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

«Когда речь идет о защите и выживании украинских граждан, уже не до политических игр. Иначе украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам, если они, конечно, будут построены, некому будет ездить», — отметил лидер ОПЗЖ.