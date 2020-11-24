В Snapchat появились короткие видео как в TikTok

Компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, объявила о запуске аналога TikTok — сервиса для публикации коротких видео Spotlight. О появлении новой функции говорится на сайте компании.
В Snap пообещали платить в общей сложности $1 млн в день создателям наиболее популярных видео. Размер выплат будет зависеть от количества уникальных просмотров. Возможность получить деньги за публикации будет актуальна до конца 2020 года. Чтобы претендовать на выплаты, видео на Spotlight должны быть оригинальными, иметь вертикальное разрешение и длиться до 60 секунд, уточняется на сайте Snapchat. Пользователи также могут накладывать фильтры и эффекты и добавлять в короткие видео музыку из библиотеки Snapchat.
Новая функция уже доступна в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии и Франции. В Snap заверили, что в ближайшее время Spotlight появится и в других странах.
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