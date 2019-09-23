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Конкуренты Facebook передали американскому регулятору досье с жалобами на компанию

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Конкуренты Facebook передали американскому регулятору досье с жалобами на компанию

Федеральная торговая комиссия США (FTC), ведущая расследование в отношении Facebook, получила от конкурентов компании информацию, какое влияние она оказывала на развитие их бизнеса. В частности, речь идет о проекте «Волан-де-Морт» — досье, собранном юристами Snapchat, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Snap перечислили действия Facebook, которые могли навредить бизнесу компании. Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat. В компании подозревают, что контент из Snapchat намеренно не давали выводить в тренды Instagram. По версии Snap, строптивых пользователей могли лишить галки, свидетельствующей о верификации: такой шаг мог осложнить их работу через Instagram.

Отдельно FTC заинтересовал израильский стартап Onavo, который Facebook приобрел в 2013 году. Бесплатное мобильное приложение Onavo предлагало пользователям защитить их данные с помощью VPN — трафик перенаправлялся на серверы Facebook, что делало возможным анализ персональных данных.

В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах. Бывшие сотрудники компании говорили, что данные Onavo упоминались во внутренних отчетах и документов Facebook.

В частности, у Facebook появилась информация, сколько времени пользователи Snapchat проводят за изучением той или иной функции приложения, а также сколько сообщений они отправляют, рассказал один из источников WSJ. В феврале этого года Facebook решил закрыть Onavo.

По данным WSJ, в FTC хотят установить, хотел ли основатель Facebook Марк Цукерберг скупить те стартапы, которые могли в будущем стать конкурентами соцсети. В ряде случаев после отказа Facebook копировал находки этих стартапов.

На встрече Цукерберга с основателями стартапов, где присутствовали руководители Snap и Foursquare, основатель Facebook поставил им ультиматум — либо они принимают цену, предложенную за их компании, либо Facebook будет копировать их продукт. В обоих случаях после отказа Facebook скопировал те или иные функции приложений-конкурентов, пишет WSJ.

Представитель Facebook заявила WSJ, что пользователи только выигрывают от того, что сразу две компании предлагают схожие сервисы, так как конкуренция заставляет всех улучшать функционал.

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За последние несколько месяцев, FTC связалась с десятками руководителей технологических компаний и разработчиками приложений. Сотрудники комиссии также поговорили с главами стартапов, которые перестали работать после потери доступа к платформе Facebook, а также с теми, чьи компании были куплены Facebook.

В самой Facebook опасаются, что конкуренты могут предоставить властям информацию, способную повредить компании. По данным источников WSJ, в Facebook сейчас обсуждают, как наладить отношения с другими фирмами из Кремниевой долины.

Facebook, Snapchat
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Понедельник, 23 сентября 2019
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