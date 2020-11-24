Во Франции серьёзно снизилось количество новых заражений COVID-19

Во Франции за предыдущие сутки зафиксировано наименьшее за последние несколько месяцев количество новых заражений коронавирусом.

Об этом свидетельствует актуальная статистика Национального агентства общественного здоровья, сообщает Укринформ.

По состоянию на вечер 23 ноября во Франции обнаружено 4 452 новых случаев инфицирования. Это значительно меньше, чем фиксировалось ежесуточно в течение предыдущих нескольких месяцев, когда в начале ноября пик достиг более 62 тыс. новых заражений коронавирусом за 24 часа.

В то же время, количество летальных случаев от COVID-19 в стране остается большим. За последние сутки умерло 501 человек.

Всего с начала пандемии в марте во Франции коронавирусной болезнью заболели 2144660 человек. Было зафиксировано 49 232 летальных случая.

Во вторник, 24 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз обратится к нации и объявит три этапа ослабления карантина. По оценкам французского правительства, в настоящее время страна преодолела пик второй волны пандемии.