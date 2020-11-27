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Составлен список продуктов, помогающих выздороветь от COVID-19

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Составлен список продуктов, помогающих выздороветь от COVID-19

Британские ученые выяснили, как иммунное питание влияет на реабилитацию людей, переболевших COVID-19, и подготовили перечень продуктов, ускоряющих выздоровление. Результаты опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Исследователи Эмма Дербишир (Emma Derbyshire) и Джоан Деланж (Joanne Delange), изучающие роль питания в укреплении иммунитета, провели анализ научных публикаций, посвященных продуктам и добавкам, помогающим в восстановлении после COVID-19. Особое внимание авторы уделили влиянию лечебного питания на иммунную систему людей старше 65 лет.

Иммунная система состоит из четырех компонентов: Т-лимфоцитов, В-клеток, системы комплемента и фагоцитов. Все они защищают организм от инфекций, действуя как барьер против входящих вирусов и бактерий.

Различают врожденный и адаптивный иммунитет. С возрастом обе иммунные функции снижается. Одна из причин «иммунного старения» — дефицит питательных веществ. Пожилым людям необходимо его восполнять с помощью специального иммунного питания. Особенно это важно, по мнению авторов, в период реабилитации после тяжелых инфекций, таких как COVID-19.

«Существует достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит питательных микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы. Некоторые компоненты диеты: фрукты, витамины, антиоксиданты, минералы и пробиотики помогают повысить иммунитет и играют важную роль в сопротивлении респираторным вирусам и заболеваниям», — пишут авторы исследования.

Ученые составили рекомендации по лечебному питанию для перенесших COVID-19. Туда вошли продукты, богатые витаминами C, D и цинком.

Витамин С укрепляет барьерную функцию эпителия дыхательной системы, что ограничивает вторжение патогенов и не дает им спуститься в нижние дыхательные пути. Это, по мнению исследователей, помогает предотвратить пневмонию. Витамин D — мощный иммунорегулятор. На поверхности некоторых иммунных клеток — В- и Т-лимфоцитов, макрофагов и моноцитов — есть рецепторы витамина D. Поэтому он также играет защитную роль при всех респираторных инфекциях. А цинк — это сигнальный элемент, запускающий иммунные функции.

Авторы рекомендуют включить в рацион следующие продукты: богатые витамином С брокколи, черную смородину, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины; богатые цинком крабовые консервы, креветки, консервированные бобы и вареные яйца, а также пищевые добавки с витамином D — до 50 микрограммов в день.

Результаты исследования показали, что соблюдение такой диеты сокращает срок реабилитации и ускоряет выздоровление после COVID-19.

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Исследователи отмечают, что их рекомендации разработаны для здоровых в целом людей. Для тех, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также при проблемах с иммунитетом, необходимо предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

питание, коронавирус
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