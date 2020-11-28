Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ

Все парламентские фракции поддерживают принятие правительственного законопроекта о процедуре увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины, заявил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия
«По НАБУ есть полное согласования, то есть все фракции выразились о поддержке этого законопроекта», — сказал Арахамия журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» был зарегистрирован в Верховной Раде 27 ноября.
Инициаторами соответствующего законопроекта № 4437 являются премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и группа народных депутатов.
Проектом закона предлагается внести изменения в ст.1 и 6 закона о «Национальном антикоррупционном бюро Украины», которыми определить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона. Тогда как согласно действующей редакции закона, образование НАБУ относится к полномочиям президента.
Также в законопроекте предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, определенных профильным законом.
Вместе с тем предложенными изменениями предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового руководителя в порядке, определенном законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», но не позднее истечения срока полномочий.
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