В Чехии решили смягчить введенные из-за пандемии ограничения

Правительство Чехии на своем внеочередном заседании в воскресенье приняло решение с предстоящего четверга, 3 декабря, значительно ослабить ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Чехии Ян Блатный.
«С предстоящего четверга в республике снижается уровень эпидемиологической угрозы, с чем связано смягчение действующих ограничительных мер», — отметил он.
Медики в сентябре объявили о второй волне эпидемии коронавируса в Чехии. С 5 октября в стране после почти полугодового перерыва был восстановлен режим чрезвычайной ситуации (действовал с 12 марта по 17 мая). На этот раз он был введен до 12 декабря включительно.
В Чехии закрыты рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям и в праздничные дни. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы.
В стране запрещено появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок, действует запрет распития алкогольных напитков на общественных пространствах под открытым небом. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно €380).
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