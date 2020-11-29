Из-за отключения электричества во Львовской области погибли два пациента на ИВЛ

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов Жовковской районной больницы, находившихся в реанимации на аппаратах ИВЛ, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По данным полиции, сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях. Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10.
«В это время в реанимационном отделении скончались двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти — дыхательная недостаточность», — сказано в сообщении полиции.
Также полицейские установили, что в больнице имеются два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.
По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 367 (Служебная халатность) и части 2 статьи 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.
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