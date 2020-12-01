Платежный баланс Украины в октябре сведен с дефицитом $343 млн

Сводный платежный баланс Украины в октябре 2020 года сведен с дефицитом $343 млн, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года ($109 млн), свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в октябре-2020 составил $817 млн, тогда как в октябре-2019 был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $656 млн.