Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о возможном переносе столицы страны из города Нур-Султан в Туркестан (на юге страны). Об этом сообщило международное агентство «Казинформ», которое приводит слова из интервью Назарбаева в фильме о Туркестане, показанном во вторник на телеканале «Казахстан».
«Оснований для этого нет. Однако надо отметить, что у этого города очень большая история», — сказал Назарбаев, комментируя слухи в социальных сетях о возможном переносе столицы в Туркестан.
Первый президент Казахстана отметил, что история Туркестана имеет весомое значение для всего тюркского мира и последователей ислама. «Они почитают это место, хотят увидеть его. Поэтому, наверное, и возникают мысли о переносе столицы», — пояснил он.
Назарбаев подчеркнул, что будут продолжены работы по развитию нынешней столицы Казахстана. «Мы будем далее развивать свою столицу. Ранее в ней проживало около 200 тысяч человек, сейчас она превратилась в большой город с населением в 1,2 млн человек», — уточнил первый президент Казахстана.
Город Туркестан является административным центром Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанской области). Сейчас здесь ведется активное строительство и восстановление памятников архитектуры, что породило в социальных сетях слухи о возможном переносе столицы из Нур-Султана в Туркестан.
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