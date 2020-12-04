Зимний туризм с Norfin: тепло и удобно!

Недавно, в октябре, состоялся форум: "Россия: зимний туризм 2020". Учитывая эпидемиологическую обстановку, проходил он в онлайн-формате. Организатором мероприятия стала корпорация "Синергия". Форум явился своевременным и очень актуальным событием реальной действительности. Именно сегодня, в эпоху пандемии, необходимо продвигать туризм внутри страны. Это поможет людям с организацией их досуга, и, вместе с тем, поддержит туристические компании.

На данном форуме были представлены объекты из самых разных регионов, готовые уже предстоящей зимой принимать туристов. Это самые разнообразные локации, расположенные от Калининграда до Камчатки. Среди них уникальные интереснейшие места нашей необъятной страны. Надо отметить, что форум пришелся весьма кстати, ведь он дает возможности развития и начинающему бизнесу и различным стартапам в сфере туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса по всей стране.

В контексте темы туризма, всегда актуален вопрос снаряжения и одежды. Официальный магазин Norfin в Украине norfin.com.ua предлагает огромный ассортимент зимней, летней, демисезонной одежды, обуви, термобелья, а также снаряжения для походов: спальников, палаток, рюкзаков, различных аксессуаров и прочих всевозможных товаров. С каталогом магазина можно ознакомиться на сайте norfin.com.ua .

Norfin - это проверенный и надежный бренд, который уже более десяти лет представлен на рынке. Каталог насчитывает большое количество разнообразной одежды, которая подойдет как для экстремальных видов спорта, так и для длительных походов и обычных прогулок. Более того, на сайте представлен отдельный раздел одежды и сопутствующих товаров для охоты.

В контексте темы прошедшего форума, отдельно стоит отметить именно зимний ассортимент. Он представляет собой совместную работу финских и литовских разработчиков, специализирующихся на пошиве качественной одежды для носки в экстремально холодных условиях. Здесь можно приобрести зимние костюмы, термобелье, головные уборы, шапки, перчатки и, наконец, зимнюю обувь. Любой турист знает, какое большое значение в походе или путешествии имеет обувь. Ведь именно она обеспечивает комфорт и легкость передвижения, особенно, если речь идет о походах и прогулках в холодное время года. Зимние сапоги Norfin выполнены из высококачественного материала EVA, обеспечивающего высокую термозащиту и износостойкость.

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