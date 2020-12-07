Бывшему украинскому футболисту дали в РФ 12 лет за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщают РИА Новости.
Слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.
Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже арест продлили уже по делу о шпионаже, наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко якобы пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Собеседник РИА Новости отмечал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.
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