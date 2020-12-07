Квартиру за биткоины: Украина в шаге от легализации криптовалют и виртуальных активов

Рассчитаться за товары и услуги вскоре можно будет виртуальными активами, которые каждый сможет выпустить под что угодно. Единственное требование — зарегистрировать собственную криптовалюту.

На фоне роста самой известной криптовалюты в мире до рекордных уровней народные депутаты решились на легализацию в Украине виртуальных активов. Одноименный закон в первом чтении на прошлой неделе принял парламент. Документ не только выводит из тени рынок, ежедневный объем которого составляет 200 млн долларов, но и создает возможности для торговли в виртуальном мире всеми существующими в Украине активами. И даже больше.

В случае принятия закона в целом в один клик можно будет продать «оцифрованную» квартиру, бонусные баллы сети продуктовых супермаркетов или валюту в компьютерной игре. Все на законных основаниях. При этом виртуальными активами можно будет рассчитаться за реальные товары и услуги, которые продают или предоставляют как физические так и юридические лица.

Как будет работать закон и какие риски он создает?

Как все начиналось

До 2020 году о легализации криптовалют говорили только с точки зрения контроля за многомиллионным теневым рынком.

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев еще в 2017 году заявлял, что его регулирование необходимо разделить между возглавляемой им комиссией и Национальным банком.

Понятие виртуальных активов в правовом поле появилось лишь в конце 2019 года. Для предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, его закрепили в профильном законе.

Регулятором этого рынка стало Министерство цифровой трансформации. На него возложили функции контроля и надзора за оборотом виртуальных активов и поставщиками услуг (криптообминники, криптобиржи и другие).

Но прорыва в развитии отрасли это не создало. Несмотря на то, что в Украине работает около 60 проектов, занимающихся криптовалютой.

Чтобы исправить ситуацию Минцфиры совместно с профильными ассоциациями разработали законопроект «О виртуальных активах», который осенью зарегистрировала группа из 36 депутатов межфракционного объединения Blockchain4Ukraine во главе с Алексеем Жмеренецким.

2 декабря депутаты приняли закон в первом чтении.

«Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов составляет более 2 миллиардов долларов. Но, к сожалению, все это время вся отрасль заходится абсолютно в тени», — рассказал во время выступления в парламенте Алексей Жмеренецький.

Возможности, которые открывает закон

Фактически закон позволяет перевести в виртуальные все существующие в реальном мире активы. Разделять их предлагается по принципу обеспеченности и необеспеченности. К первым относиться виртуальные активы, дающих право его владельцу получить в собственность объекты гражданских прав. Это может быть недвижимость, земля, банковские депозиты, ценные бумаги и иное имущество.

«Например я хочу выпустить токен обеспеченный моей квартирой. Я иду к нотариусу и оформляю публичную оферту к какому-то контракту или какой-то расписке. Форму мы не регламентируем. В публичной оферте указан номер документа права собственности из реестра недвижимости, тип блокчейна, на котором выпущен токен и номер ноды», — рассказывает автор законопроекту.

Нода (от лат. Nodus — узел) — это любой компьютер, который является частью блокчейн сети. Нода, в зависимости от ее типа, хранит только часть или все данные блокчейна.

«В оферте также указывается, что владелец токена вправе требовать переоформления на себя данной недвижимости. Далее я, например, перевожу этот токен другому лицу и уже это лицо становится новым владельцем этого токена и оно теперь может требовать переоформления на нее квартиры в соответствии с публичной офертой.

Если владелец квартиры отказывается переоформлять недвижимость, тогда владелец токена может пойти в суд и в судебном порядке заставить Министерство юстиции или государственного регистратора внести изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, поскольку он является новым владельцем токена и соответственно тот актив, которым обеспечен токен, должен перейти к нему», — добавляет Жмеренецький.

Соглашения о купле-продаже квартиры можно будет заключать в мобильном приложении онлайн, а уже потом, постфактум, завершать все юридические процедуры. То есть преимуществом токенизации является облегчение и ускорение транзакций.

Контроль за этим рынком будет осуществлять Минцифры. За одним исключением — если обеспечением виртуального актива является финансовый инструмент (акции, облигации, инвестиционные сертификаты и другие), то выпуск таких токенов и их обращение будет осуществляться совместно с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Любая компания сможет выпускать токены, обеспеченные собственными акциями, и выходить на ICO (Initial coin offering — «первоначальное предложение токенов» — форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты истартапы, — Ред). Или например, стартап привлекает средства для разработки продукта — выпускает токены, обеспеченные обязательствами собственности на произведенный в будущем продукт.

Необеспеченные виртуальные активы открывают возможности, которых раньше не существовало в принципе.

«Речь идет, например, о всех активах в сетевых компьютерных играх — всякая магия, мечи, доспехи, броня, — объясняет соавтор документа. — Это также бонусы сетей заправочных станций или магазинов. Такие бонусы подпадают под действие законопроекта о виртуальных активы и считаются виртуальными активами. Владельцы бонусов могут их продавать и покупать».

И все это абсолютно на законных основаниях.

Однако есть одно важное условие: как обеспеченные так и необеспеченные виртуальные активы необходимо зарегистрировать у поставщика соответствующих услуг. Все поставщики услуг будут внесены Минцифры в соответствующий государственный реестр.

Шанс для привлечения инвестиций

Управляющий партнер юридической фирмы Juscutum Артем Афян рассказал, что уже несколько компании с международного рынка цифровых валют, в частности Binance, заявили о своих намерениях выйти на рынок Украины после принятия закона в целом.

«Законопроект позволит нам привлечь сразу определенный объем инвестиции — уверен Артем Афян. — Это может превратиться в еще одну точку роста нашей экономики. Таких точек роста у нас не так уж и много, поэтому пренебрегать такими возможностями точно не стоит».

В странах, где оборот виртуальных активов легализовано, представители бизнеса активно привлекают финансовые ресурсы через токены.

Летом 2020 футбольный клуб «Барселона» выпустил собственную криптовалюта на 1,3 млн долл. Ее покупателями выступили 4000 фанов клубов из 100 стран мира. Они получили определенные привилегии и вместе с тем сохранили право продать виртуальные монеты в любое время. В конце 2019 криптовалюту выпустил туринский «Ювентус». Тогда цена продажи составила 2 долл за монету, в то время как сегодня ее стоимость составляет 9 долл.

В России авиакомпания S7 с помощью токенов продает билеты. А недавно там был выдан первый банковский кредит под залог криптовалюты.

В начале марта была даже выпущена криптовалюта, посвященная коронавирусу — CoronaCoin.

Налоговая неопределенность

Принятый в первом чтении законопроект не определяет правила налогообложения операций с виртуальными активами. Для определения этих правил еще разрабатывается отдельный документ, которым будут внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Алексей Жмеренецкий говорит, что правила налогообложения обеспеченных виртуальных активов будут идентичны правилам налогообложения тех, которые выступают в качестве обеспечения.

«Например, если ты за токен продаешь квартиру, на тебя распространяется все нормы Налогового кодекса, связанные с продажей этой недвижимости», — объясняет депутат.

В то же время прибыль, полученная от спекуляций с необеспеченными виртуальными активами, будет облагаться по ставке 5% с разницы покупки/продажи. Или если речь идет о майнинге, то за вычетом расходов на его производство.

Представители криптовалютного бизнеса предлагали голосовать пакетом: то есть одновременно законопроект о виртуальных активах и сразу изменения в Налоговый кодекс. В таком случае бизнес заранее бы понимал правила игры. Сейчас может сложиться ситуация, при которой бизнес будет обязан платить 19,5% налогов с дохода, поскольку изменения в Налоговый кодекс пока не прошли даже первое чтение.

«Я допустим не у восторге от такой перспективы», — отметил основатель Украинской биржи криптовалюта kuna.io Михаил Чобонян.

Кроме того, закон обязывает криптобизнес проходить полную верификацию, что также настораживает представителей рынка, учитывая проблемы, которые есть в Украине с утечкой данных.

«Мне очень не хочется, чтобы мои персональные данные с моими транзакциями, банковскими транзакциями, криптовалютными транзакциями и вообще моими персональными данными появилась где-то в открытом доступе, как раньше это было в Киеве на Петровке, где продавались CD-диски с базами данных» , - объясняет Чобонян.

Предприниматель также обращает внимание на дополнительные полномочиях, которыми документ наделяет Министерство цифровой трансформации. В частности, речь идет о праве устанавливать правила игры для рынка виртуальных активов, что, по его мнению, может делаться в интересах отдельных компаний, а не рынка в целом.

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