Кабмин продаст 17 предприятий Укроборонпрома

Кабмин анонсировал передачу в управление Фонда госимущества 17 предприятий «Укроборонпрома», которые не ведут экономической деятельности.
Как передает Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 декабря.
«Предлагается принять проект распоряжения, которым предусматривается передача 17 объектов собственности Укроборонпрома в сферу управления Фонда государственного имущества с целью их последующей прозрачной приватизации», — заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, ФГИУ на примере объектов Укрспирта уже продемонстрировал, что успешная, прозрачная и справедливая приватизация возможна.
«А для нашего оборонного ведомства — это возможность сосредоточиться на развитии профильных предприятий, которые действительно имеют для украинской армии и экономики важное значение и работают для государства», — подчеркнул Премьер.
Как сообщалось, ранее в Укроборонпроме заявляли, что в результате трансформации концерна, в его составе должны остаться 65 предприятий. По решению наблюдательного совета ГК «Укроборонпром», 17 предприятий, которые фактически не ведут экономической деятельности и давно потеряли свой оборонный потенциал, будут переданы в Фонд государственного имущества Украины.
Вторая волна передачи оборонных предприятий на приватизацию состоится после принятия соответствующего решения наблюдательного совета Укроборонпрома. Речь идет о предприятиях, которые задействованы в государственном оборонном заказе, но не в значительном объеме, и они могли бы развиваться с привлечением частного капитала. Планируется, что деньги, которые за них выручит Фонд госимущества, пойдут на развитие тех 65 предприятий, которые остаются в концерне.
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