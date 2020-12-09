Кабмин разрешил ресторанам немного поработать в новогоднюю ночь

Кабмин разрешил, чтобы заведения питания в новогоднюю ночь работали до 01:00 1 января. Об этом во время заседания правительства, на котором решали вопрос внедрения локдауна на праздники, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В рамках национального карантина, который будет действовать до 28 января, заведения питания могут работать только до 23:00, а расчетные операции нужно прекратить в 22:00. Однако для новогодней ночи сделали исключение.

Напомним, по состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировали 845 343 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки COVID-19 обнаружили в 12 585 пациентов. Всего за время пандемии вылечились 451 118 человек, 14 204 - умерли.

При этом по данным Министерства здравоохранения Украины, самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом наблюдается в шести областях. В Киеве показатель заболеваемости за последние две недели равен 739,2 на 100 тыс. населения. При этом средний показатель по Украине составляет 481,8 на 100 тыс. населения.