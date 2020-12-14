Шмыгаль отчитается в Раде 18 декабря

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отчитается в Верховной раде в пятницу, 18 декабря. Он выступит в ходе часа вопросов к правительству.
Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.
«Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала „Слуга народа“. Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято», — сказал глава Рады.
Напомним, ранее Разумков назвал три ключевые законопроекта, которые парламент рассмотрит в ходе заседания 15 декабря. Один из них — проект государственного бюджета на 2021 год.
Спикер надеется, что завтра в Раде не будет «бюджетной ночи».
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