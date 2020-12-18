Twitter не будет удалять аккаунты умерших людей

Социальная сеть Twitter защитит аккаунты умерших людей и пометит ботов, сообщается в блоге компании.
Боты, или учетные записи, которые автоматически публикуют посты в Twitter, могут принести большую пользу, отметили там. Они сообщают о землетрясениях или напоминают о том, чтобы пользователь позаботился о своем здоровье, например не забывал попить воды или немного передохнуть.
«Но людей может сбить с толку, если не ясно, что эти аккаунты автоматизированы. В 2021 году мы планируем создать новый тип учетной записи, чтобы отличать ботов от аккаунтов реальных людей», — сообщили в Twitter.
Компания также защитит учетные записи умерших людей. Для этого она создаст специальный тип мемориального аккаунта.
Год назад Twitter раскритиковали за политику в отношении страниц умерших людей. В ноябре 2019 года соцсеть решила автоматически удалять аккаунты, которые не использовались полгода, в том числе из-за смерти пользователя. Однако родственники и друзья умерших выступили против этого, и компания отказалась от удаления учетных записей.
«Это был промах с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не придумаем способ, который позволит увековечивать такие профили», — заявили тогда в Twitter.
В то же время неудаленные аккаунты умерших людей также принесли проблемы. В частности, в профиле британской телеведущей Кэролайн Флэк, которая совершила самоубийство, после того как ее обвинили в нападении на своего парня, появилось множество оскорбительных твитов, писал Forbes.
Сейчас Twitter удаляет аккаунты умерших пользователей по запросу их родственников. Для этого те должны предоставить копии удостоверения личности и свидетельства о смерти. После этого учетную запись полностью отключат, и посты просматривать будет уже нельзя.
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